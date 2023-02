Petecão convida Gilson da Funerária para o PSD e bloco de oposição começa se formar no Quinari

O Senador Sérgio Petecão do PSD, formalizou na manhã deste sábado (25) o convite para que o x-vereador Gilson da Funerária se file no Partido Social Democrático – PSD para concorrer as eleições municipais de 2024.



O ex-vereador Gilson da Funerária foi um dos denunciantes dos esquemas de corrupção que acontecia na gestão passada. Na época a Polícia Federal prendeu, conduziu gestores e bens foram devolvidos ao Quinari.



-Hoje pela manhã tive a honra de receber o convite do Senador Sérgio Petecão e do Dirigente Partidário Solino Matos, para me filiar no Partido Social Democrático- PSD 55. Estou honrado pelo Convite e certo em conversar com meus amigos, familiares e pensar em um projeto maior.



O agora empresário Gilson foi o segundo colocado das eleições passadas. Gilson está deixando o PROS que se fundiu com o Solidariedade recentemente. – Vou conversar com todo mundo, todos aqueles que quiserem um Quinari melhor, vou ouvir.



O anúncio do convite foi feito hoje pelo próprio Gilson em suas redes sociais e ele informou que vai conversar com todos os familiares e amigos, organizando um ato de filiações ao PSD.