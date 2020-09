Perpétua Almeida e Antônia Lúcia promoveram desinformação no Quinari

A atual deputada Perpétua Almeida e a Ex-deputada Antônia Lúcia mentiram em convenção partidária realizada no Quinari, em apoio a reeleição do candidato André Maia, ao afirmarem que a Justiça declarou o prefeito inocente.

Antônia Lúcia foi mais amena em suas palavras e não entrou no samba do crioulo doido, apenas dizendo que “a candidatura do atual prefeito era a prova que ele era inocente”.

Por sua vez, a comunista e desinformada Perpétua Almeida, declarou que “Maia era inocente” em uma fala desprovida de conectivos e distante da antiga boa oratória de Perpétua que entrou no mérito dizendo que André foi “traído” sem citar o nome de quem lhe traiu.

Ocorre que tanto Antônia Lúcia como a Deputada Perpétua são desinformadas ou desequilibradas políticas ao falarem de um inquérito Policial, que se encontra sendo confirmado no Superior Tribunal de Justiça e pendente de apreciação na Justiça Federal.

Quando o desembargador Laudivon Nogueira do Tribunal de Justiça votou pela incompetência de julgamento do assunto relacionado ao Prefeito André Maia, ele não estava decretando a inocência e sim designando a matéria para a corte de Justiça que deve julgar o assunto.

Uma simples conversa de Perpétua e Antônia Lúcia com seus advogados, será possível obterem uma explicação e não propagarem desinformação.