PEC 186 impede aumento ou reajuste de vereadores do Quinari

Sem sorte, assim pode ser considerada a atual legislatura da Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard, no que se refere a aumento salarial.



A Câmara dos Deputados aprovou a PEC/186 de 2019 que veda para servidores públicos, agentes políticos reajustes salarias, o que finda colocando por terra a pretensão de um grupo de vereadores .



Mesmo sabendo que outra Lei já impedia o aumento, o vereador Magildo sancionou Projeto que foi dado como prejudicado em 2020 que aumentava para R$ 8.000,00 (oito mil reais) os salários dos vereadores mirins, que se reúnem 4 vezes no mês.



Na empreitada pelo dinheiro, Magildo “bem orientado” chegou a apresentar uma emenda, colocando para o próximo ano, dizendo que era uma correção salarial.



Notadamente após todas as situações, o Congresso Nacional aprovou a chamada PEC 186/2019 que segue para sanção presidencial, o que finda colocando por terra tanto a lei sancionada, como a emenda que visava o aumento do subsidio dos vereadores.