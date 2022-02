Pastor Luiz Carlos tenta enganar categoria da educação do Quinari

Mesmo sabendo que o Quinari opera acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme publicação do Diário Oficial do dia 11 de fevereiro de 2022, o Presidente do Sinteac Local Pastor Luiz Carlos insiste em Plano de Cargos Carreiras e Remuneração.



A cena vivenciada pelos Trabalhadores em Educação do Quinari, é a mesma de quatro anos atrás, no entanto parece que os gestores Zezinho Martins “secretário” e a “subsecretária” Helena Pereira, em sintonia com Luiz Carlos esqueceram-se e tentam induzir a categoria a erro. Ouça o áudio:



Matéria do Portal Quinari já informou que Senador Guiomard permanece acima dos Limites Estabelecidos pela chamada LRF, o que em suposta aprovação de um PCCR, o Tribunal de Contas – TCE/AC suspenderá e a categoria ficará sem um centavo de reajuste.



Fingindo desconhecer o assunto, Luiz que muda de voz em seus áudios tentando parecer intelectual, quando nem o português domina, age ao que parece para levar a categoria a erro.

Esquema parece articulado



O ex-vereador Alcy Brito é quem atualmente atua como “diretor jurídico” e orienta as negociações do Sinteac com SEMED e Prefeitura. Ele é amigo pessoal, da atual chamada subsecretária de educação Helena Pereira. Populares acompanham inúmeras conversas de Alcy com Helena, e questionam de ambos uma suposta orientação sobre a enganação de um possível PCCR, que dará em nada.



Procurados pela reportagem



Os citados não foram localizados no fechamento desta matéria em seus endereços funcionais para esclarecerem os fatos.