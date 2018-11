Pastor Eliseu Abreu convida população para inauguração da nova Assembleia de Deus no Quinari

O Pastor Eliseu Abreu vai inaugurar na próxima quinta-feira, dia 08, uma nova Igreja Assembleia de Deus em Senador Guiomard, a partir das 18:30h, agora ligada a Confederação de Ministros das Assembleias de Deus no Acre – Confradac.

O convite para a inauguração do templo vem sendo amplamente divulgado nas redes sociais e ganhado o apoio de inúmeras pessoas, visto que o Pastor Elizeu Abreu e sua família dispõe de conduta ilibada e sempre são atuantes no ministério eclesiástico, estando longe das politicagens.

Eliseu inclusive já exerceu o ministério como pastor no interior do estado com sua família. Um dos pontos de destaque da atuação ministerial do líder, se refere aos valores bíblicos e familiares, sempre mantendo a ética e testemunho perante a sociedade guiomarense.