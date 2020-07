Partido cria live para entrevistar seus pré-candidatos a vereadores no Quinari

O Partido Solidariedade que tem como pré-candidatos a prefeito Gilson da Funerária e o médico Dr. Deison como pré-candidato a vice-prefeito começou na quinta-feira, 16, um programa na internet nas quintas-feiras, na fanpage e facebook voltado a entrevistar seus pré-candidatos a vereadores. Outra novidade que o partido engrandeceu foi a apresentação do professor e cantor Carlos Costa.

Segundo a direção do Solidariedade no Quinari, a utilização das redes sociais acontece em virtude da questão da pandemia do novo Coronavírus, para fazer e levar a mensagem política de mudança e transformação que o partido almeja para o município.

Segundo a Comissão do Solidariedade no Quinari serão entrevistados pré-candidatos a vereadores, profissionais liberais, artistas, sindicalistas e lideranças da região que estejam alinhadas ao projeto do pré-candidato Gilson no Quinari.

