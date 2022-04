Paróquia Nossa Senhora das Graças realiza vasta programação alusiva à Páscoa

A Paróquia Nossa Senhora das Graças voltou a realizar as comemorações alusivas à Semana Santa de forma presencial, uma vez que nos últimos dois anos o evento acontecia de forma virtual, sem a presença de público.

Na última quinta-feira (14) aconteceu a Missa da Ceia do Senhor-Lava Pés, também houve a Vigília da Paixão. Na sexta-feira Santa (15) aconteceu a Vígilia da Paixão e a Celebração da Paixão de Cristo. No sábado Santo (16) aconteceu a Santa Missa Solene às 19h. No domingo de Páscoa da Ressurreição, a partir das 18 acontecerá a Santa Missa Solene.

Um dos momentos mais emocionantes segundo os participantes do ato foi a encenação infantil com Cristo sendo pregado na Cruz. Crianças e Adolescentes da Paróquia lembraram o passo a passo de Jesus até a Cruz do Calvário.