Paróquia Nossa Senhora das Graças promoveu a tradicional procissão de Sexta-feira da Paixão

A Paróquia Nossa Senhora das Graças promoveu a tradicional procissão da Sexta-feira da Paixão pelas ruas do Centro, simbolizando a Via Sacra que, segundo a tradição católica, Jesus teve que enfrentar até ser crucificado.

O exercício da Via Sacra, como também é chamada, consiste na prática devocional religiosa na qual os fiéis percorrem, mentalmente e por via de orações próprias, o percurso de Jesus a carregar a Cruz desde o Pretório de Pôncio Pilatos até ao Monte Calvário, meditando simultaneamente na Paixão de Cristo.

Tal exercício, muito usual no tempo da Quaresma, teve origem na época das Cruzadas (do século XI ao século XIII): os fiéis que, então, percorriam, na Terra Santa, os lugares sagrados da Paixão de Cristo, quiseram reproduzir, no Ocidente, a peregrinação feita ao longo da Via Dolorosa em Jerusalém.

O número de estações, passos ou etapas dessa caminhada foi sendo definido paulatinamente, chegando à forma atual, de catorze estações, no século XVI.O exercício da via-sacra tem sido muito recomendado pelos Sumos Pontífices da Igreja Católica, pois proporciona uma frutuosa meditação da paixão e morte de Jesus Cristo.