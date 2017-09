Para não afrontar decisão judicial organizadores cancelam cavalgada e mantém Feira Agropecuária

Os organizadores da primeira Exposição Amigos da Pecuária do Quinari decidiram suspender a Cavalgada que aconteceria no sábado (09) após o Ministério Público pedir o cancelamento do evento em virtude da manifestação contrária da PM que alegou falta de efetivo policial.

Os organizadores informaram que descartaram a possibilidade anunciada ontem de mudar o local de largada em virtude da multa judicial imposta na decisão da juíza plantonista. Sobre o evento informaram que manterão a Feira que começou ontem (07) com a realização do Rodeio.

Frisaram que a decisão da justiça é apenas sobre a cavalgada, e que a feira permanece com sua programação normal. Nesta sexta-feira (08) acontecerá a apresentação das candidatas a Rainha do Rodeio e a escolha de uma delas.

Parte do campeonato de Rodeio, também acontecerá, logo em seguida vários shows alegrarão essa noite de evento. A programação segue até o domingo (11) e toda estrutura no Rancho foi montada para receber a população. Também há praça de alimentação, Exposição de veículos, pista da prova de laço e motocross, tudo construído pela iniciativa privada.

Da Redação do Portal Quinari