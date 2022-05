Pai reclama início do ano letivo na zona rural, Núcleo diz que reparos e aulas já estão previstos

Há dias o Pai de aluno da Rural José Severino reclama o início do ano letivo na Escola Rural Estadual Raimundo Hermínio de Melo 2, na rural do Quinari. Ele também denuncia que a reforma feita por uma empresa custou caro aos cofres públicos e que as condições do prédio permaneceram nas mesmas, inclusive com uma rachadura em um dos corredores.

Após as reclamações de Severino, o Portal Quinari conversou com a coordenadora do Núcleo de Ensino que explicou que de fato, a empresa que prestou o serviços deu problemas com a reforma e que uma nova empresa estava sendo acionada pela Secretaria de Estado para concluir os serviços, inclusive com uma reunião entre SEE e a gestora da Unidade de Ensino.

José Severino voltou a procurar o Portal Quinari que possua vez transmitiu as informações do Núcleo da SEE e também foi informado quanto ao seu direito de procurar seus representantes políticos, já que a democracia do Brasil é representativa, cabe aos vereadores e deputados procederem a fiscalização das ações do estado ou município.

Quando os representantes políticos são omissos, o órgão a ser procurado é o Ministério Público que agora tem sede localizada na Rua Três de Maio, próximo do prédio da Defensoria Pública. A educação inclusive é um direito, e um dever do estado. Informativo diz que as aulas vai começar dia 16 de maio na zona rural.