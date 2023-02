Outro lado da Notícia: SEE diz que Karina nomeada não é esposa do coordenador do Núcleo do Quinari

Minutos após a reportagem do Portal Quinari ter sido vinculada uma fonte da Secretaria de Estado de Educação informou que não se trata da esposa do professor Helenilson Costa e sim de uma servidora do quadro permanente da SEE, que aparece como fiscal em vários municípios.

Também foi explicado para a reportagem do Portal Quinari que a esposa do coordenador não tem vinculo com a Secretaria de Estado de Educação.

https://portalquinari.com.br/esposa-do-coordenador-do-nucleo-de-ensino-indicado-por-mailza-vira-fiscal-de-contratos/