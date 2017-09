Organizador de Exposição recorre ao plantão judicial para manter cavalgada, caso não saia decisão, pretende mudar local de largada

O Ministério Público com a ajuda da Policia Militar recorreram e ganharam na justiça suspensão da cavalgada que largaria do bairro Chico Paulo, avenida principal da cidade, no sábado (09).

Os organizadores recorreram ao plantão judiciário e mudaram o local de saída da cavalgada, que seria da AC40, entrada da cidade.

Em conversa com Márcio Tucura ele informou que caso a decisão da justiça não saia até o sexta-feira (08) à noite, a cavalgada sairá do Ramal da Limeira, ao lado da Secretaria de Obras e chegará até o Rancho Sorocaba.

A Feira começou nesta quinta-feira (07), e vai até o domingo (11) com rodeios, show, motocross, prova de laço, dentre outros.

Em entrevista ao Portal Quinari o organizador ainda não havia sido notificado da decisão judicial.

Relacionadas:

Da Redação do Portal Quinari