Oposição cobra melhorias em escola municipal e secretaria anuncia projeto para ampliação

Os vereadores de oposição Fabrício Lima (PSDB), Celso Oliveira (PSDB), Gilson da Funerária (PP), Cláudia Lima (PT) estão indignados com serviços que supõe não terem sido realizados e pagos pela Prefeitura Municipal referente a reformas de escolas.

Para eles que visitaram a escola Brigadeiro Eduardo Gomes, foi informado pela equipe gestora que uma empresa fez alguns serviços, mais antes mesmo de concluir as obras abandonou o ambiente. Restou para a escola iniciar o ano letivo em meio à falta dos reparos e até material de construção.

A vereadora e professora Cláudia Lima (PT) denunciou que acompanhou de perto e nada foi realizado. Segundo ela consta no diário oficial do estado a dispensa de licitação para tais serviços.

O vereador Fabrício Lima disse não entender a situação , ele afirma que também consta em seu poder uma vasta documentação da licitação referente aos reparos e reformas, mais que inexistiu benefícios e caso se investigue poderá chegar onde os recursos foram aplicados.

Em nota Secretaria diz que não foram reformas e sim reparos

Em nota a Secretaria Municipal de Educação informou que não foram realizadas reformas, apenas reparos. A SEMED informou ainda que uma ampliação para a referida escola está programada. A Secretária se colocou à disposição da população. Veja a integra da nota.

Nota de Esclarecimento

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Senador Guiomard em resposta ao vídeo apresentado pelos vereadores de oposição nas redes sociais, esclarece o que segue:

1 – Sobre a instalação de uma subestação de energia elétrica na escola Brigadeiro Eduardo Gomes cumpre informar que em um período de 5 meses a construção do referido bem se torna inviável pela ausência de um projeto, pelo tempo de trabalho e ainda as constantes chuvas. Essa secretaria reconhece a necessidade e informa que trabalha para resolver a referida demanda com um projeto viável e que possa atender de vez a reivindicação daquela comunidade;

2- Em se tratando de reparos, esta secretaria informa que para o início de ano letivo foi empreendido reparos básicos em todas as escolas, que as direções foram responsáveis por indicar e acompanhar os referidos reparos, no entanto, em se tratando do caso especifico da escola Brigadeiro costa nesta secretaria PROJETO elaborado, cadastrado, aguardando ANÁLISE para AMPLIAÇÃO daquela instituição;

3 – A atual gestão trabalha em regime de colaboração, estando aberta ao diálogo, a construção e debates dos problemas, para juntos encontrarmos uma saída viável e que atenda antes de tudo a nossa clientela de alunos, funcionários, professores e comunidade em geral.

Diante do exposto, esperamos contar com a valiosa colaboração e compreensão de todos, tendo a certeza que a cada dia nossa equipe trabalha pelo melhor dos munícipes.

Senador Guiomard – ACRE, 07 de junho de 2017.

Márcia Silva

Secretária Municipal de Educação