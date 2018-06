Ônibus é incendiado na Bonal, há suspeita que disputa de grupos seja um dos motivos

O ônibus de propriedade da Secretaria de Estado de Educação que faz o transporte de alunos no Projeto de Desenvolvimento Sustentável Bonal foi incendiado nessa última semana.

O incêndio chama a atenção da autoridade policial, pois ele ocorre após a disputa política entre a vereadora Francisca Macedo (PT) e o suplente de vereador e motorista do município Leno da Bonal (Progressistas).

Por um lado, a primeira parte aparelha as ações do estado na localidade, juntamente com a Secretaria Municipal e Estadual de Educação que anunciaram a retirada do transporte do município para atender os alunos do ramal do km 75, sendo que o referido carro estava funcionando sem problemas. A segunda parte mobilizava pais de alunos para a manutenção do transporte do município, tendo em vista que o motorista reside no local e faz a disputa política.

Em contato com a Secretaria Municipal de Educação sobre a providência tomada em relação ao fato, a professora Márcia informou que o professor Avany, responsável pelo Núcleo da SEE, havia solicitado do coordenador do transporte da Secretaria Estadual de Educação providências quanto há um novo transporte. Perguntada sobre os prazos, a secretária não informou quando a situação seria resolvida.