OAB inaugura sala da advocacia no Fórum do Quinari

Inaugurada na última quinta-feira, 25, a Sala da Advocacia de Senador Guiomard. O novo espaço situado dentro da Comarca do município proporcionará mais comodidade aos advogados e advogadas da região. A nova sala é fruto da parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC).

Os presidentes da OAB/AC, Rodrigo Aiache, e da CAAAC, Laura Sousa, realizaram a inauguração juntamente com parte da diretoria da Seccional Acre e com os magistrados da Comarca de Senador Guiomard, Romário Divino e Afonso Braña.

“Esses dias de trabalho têm sido bastante extensos. Porém, mais do que simplesmente inaugurar salas, promover palestras ou almoços/jantares, queremos que todos os advogados e advogadas tenham o sentimento de que a Ordem é de cada um deles. Se ao final desse triênio conseguirmos isso, estarei com a sensação de dever cumprido”, destacou Rodrigo Aiache.

O juiz da Comarca de Senador Guiomard, Romário Divino, enalteceu a importância da presença da OAB/AC no novo espaço.

“Quando a instituição é forte, a presença precisa ser forte. E a nossa democracia exige isso. Quanto mais próximas as instituições estiverem da população, melhor. E a OAB sempre esteve à frente de lutas grandes para firmar cada vez mais essa solidez. Então, nesse momento, ao se fazer presente aqui na Comarca de Senador Guiomard, é uma reafirmação do compromisso que a OAB tem com a sociedade”, destacou o juiz do Tribunal de Justiça, Romário Divino.

A placa de inauguração da sala homenageia os pioneiros da advocacia naquele município: Manoel Gomes, Socorro da Silva, Maria Lúcia Pismel de Paula, Arivaldo Pereira de Souza e José de Souza Lopes. Os familiares estiveram presentes e na ocasião receberam como recordação uma homenagem da Caixa de Assistência e da OAB/AC.

“A OAB está ajudando os advogados aqui do nosso município e também homenageando os familiares daqueles que tanto contribuíram para a nossa história. Fui conciliadora nesta comarca e sei da importância dessa sala, conheço a realidade e as dificuldades de um advogado poder conversar em particular com seu cliente. E hoje isso está sendo possível. Só tenho gratidão à OAB/AC pela iniciativa e aos juízes que cederam esse espaço”, destacou a advogada de Senador Guiomard, Karuline Barbosa.

Texto da Assessoria da OAB/AC