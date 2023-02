O falso moralismo dos falsos crentes

Recentemente fiz a leitura de um pequeno flay na internet, que me chamou a atenção. Nele dizia ‘‘-Jair Bolsonaro, defendeu o lema Deus, Pátria e Família. Aí perdeu a eleição, não foi mais na igreja, abandonou a Pátria e não mora mais com a família’’.



Pois bem, quanto ao comportamento de Bolsonaro, pelo menos ele deixou de se esconder em uma máscara que as pessoas mais esclarecidas já sabia que não passava de politicagem em busca do conquistar o eleitorado em parte bitolado.



Agora algo grave continua acontecendo, qual seja de grande parte de falsos Cristãos continuarem nos bancos, púlpitos e as escondidas lutarem como raposas e serpentes em busca de melhorias para seus próprios bolsos, como por exemplos pastores que reivindicam cargos, esposas de pastores que buscam as sombras do poder para fugirem de seus ofícios trabalhistas.



Agora os fatos acima mencionados não são de se assustar. A Biblía sagrada já apresenta e exorta quanto a esses comportamentos, por mais discretos que sejam, levando a crer que é pecado tais práticas. Mormente, parece que as rachadinhas foram institucionalizadas no Brasil e seguem a todo vapor.



Não fosse a Polícia Federal nos Estados, outros órgãos que parecem serem de Governo, insistem em se fazerem de surdos e mudos. Ainda bem que os olhos, Justiça e Amor de Deus não passarão batido.



Editorial