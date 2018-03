Núcleo de Pesquisa, Prática e Estudos em Direito Constitucional é lançado na FAAO com palestra

O Núcleo de Pesquisa, Prática e Estudos em Direito Constitucional da Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO, foi lançado oficialmente em Rio Branco na noite da última quinta-feira (22), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil em Rio Branco.

O evento de lançamento das atividades foi a palestra Inovações no Direito Constitucional e Intervenção do professor doutor em Direito Constitucional Flávio Martins e a presença da Juíza Maria Rosinete dos Reis, do Procurador do Estado Sammy Barbosa Lopes, do Procurador Federal Frederico Jorge Magalhães Pereira de Lira e a Defensora Pública, atuante na Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Professora Rivana Ricarte.

“Me sinto feliz de participar de um evento como esse, vejo que a academia é o lugar certo para dialogarmos com os assuntos dessa importância para o nosso país”, elogiou a Juíza Maria Rosinete dos Reis.

O auditório ficou pequeno. O coordenador da Prática Jurídica professor Emerson Costa agradeceu aos convidados, bem como o empenho dos estudantes, professores da instituição de ensino que vem incentivando os projetos de pesquisa e extensão.