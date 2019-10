Núcleo de Ensino recebe professores aprovados no último concurso

O Núcleo de Ensino da Secretaria de Estado de Educação – SEE, recebeu na última semana inúmeros professores e professoras que estão assumindo suas vagas, após aprovação no último concurso realizado pelo Governo do Acre.

Em ato de recepção a equipe do Núcleo recebeu professores e professoras, em tom de acolhimento e demonstrando o compromisso do Governador Gladson Cameli com a educação do estado.

“É de coração essa recepção, estamos em nome do Governador e do Secretário de Estado de Educação fazendo esse movimento em tom de fraternidade e carinho com os novos concursados”, assinalou o coordenador do Núcleo Eudiran Carneiro.

Após as formalidades da posse e recepção, os novos profissionais da educação já se encontram devidamente lotados e exercendo suas funções.