Núcleo da Educação de Senador Guiomard se destaca segundo secretário de Estado de Educação

O secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sérgio Cruz, visitou na manhã desta quinta-feira, 7, as instalações do núcleo da SEE em Senador Guiomard, que passa por uma grande reforma estrutural.

O objetivo da reforma e ampliação da representação da SEE em Senador Guiomard foi acomodar, adequadamente, os servidores, com mais conforto, para que possam atender as pessoas que procuram o núcleo de forma mais humanizada.

O secretário aproveitou a ocasião para anunciar a vinda do ministro de Educação, Abraham Weintraub, para a inauguração do novo colégio militar, prevista para a primeira quinzena de dezembro, e ressaltou ser a primeira obra que o ministro vai inaugurar em sua gestão atual.

O colégio militar atenderá o público do ensino médio, será a primeira escola militar da região e será uma unidade de ensino de referência na região do Baixo Acre.

Além da visita ao núcleo de Educação, o secretário realizou visita ao novo colégio militar, ainda em obras, e às escolas rurais: Elzira Angélica, localizada a 6 km de Senador Guiomard; Nova Jeruzalém II, na Br 317, ramal Progresso; União e Progresso, na Br 317 Km 72 da Estrada de Boca do Acre, Vila Caqueta, zona rural de Porto Acre; e Edgar Cerqueira, na Br 317 km 35, zona rural de Rio Branco.

Em visita às escolas, o secretário levou as boas notícias aos alunos quanto ao uniforme novo, que será gratuito, e à merenda escolar que, a partir de 2020, serão duas refeições servidas.

O núcleo da SEE em Senador Guiomard conseguiu se articular e conseguiu melhorias significativas para a educação no município e, hoje, já conta com ações do Centro de Línguas (CEL), Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), inclusão digital, Pré-Enem nas escolas rurais e urbanas, atendimentos oftalmológicos e odontológicos para os alunos e reformas e ampliações das escolas.

O núcleo preparou uma sala de leitura e pesquisa, com computadores para atender aos alunos que queiram fazer pesquisa na internet e realizar leitura, que também poderá ser usada pela população do município.

“Esse núcleo está de parabéns pelo avanço e dedicação, graças ao Eudiran, que é um líder de boa referência, e a sua equipe. O trabalho do líder é muito importante, mas a equipe, quando é bem conduzida, dá boas respostas. Estão todos de parabéns pelo excelente trabalho prestado”, pontuou o secretário de Educação Mauro Sérgio Cruz.

O secretário fez menção à senadora Mailza Gomes pela atenção e apoio dado à educação do Acre e pela destinação de recursos necessários para o desenvolvimento do projeto dos laboratórios móveis de informática, que serão encaminhados para as escolas, com equipamentos de tecnologia da informação, como notebooks e servidor, óculos 3D, com todos os programas educacionais.

1 de 2

“Essa visita do secretário hoje, com sua equipe, para nós é motivo de satisfação e gratidão por tudo que ele vem fazendo com a educação do nosso estado e o nosso núcleo. Eu e a minha equipe sempre fomos atendidos pelo que solicitamos da SEE. Temos muitos avanços que aconteceram na educação aqui, no município, como reforma e ampliação de escolas, o projeto olhar digital, Pré-Enem Legal, palestras motivacionais e todos os serviços que conseguimos alcançar. Agrademos muito ao secretário e ao governador Gladson Cameli”, comentou o coordenador do núcleo, Eudiran Carneiro.

O núcleo atende 14 escolas rurais com alunos do ensino fundamental, dos anos inicias e anos finais, ensino médio, Asas da Florestania, PEEM, PORONGA, e Educação de Jovens e Adultos; como também na zona urbana, com cinco escolas, contando com a escola militar.