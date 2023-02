Novo homem forte da Vice-governadora pode ter viabilizado a segunda nomeação de parente para cargos no Estado do Acre

O Novo homem de confiança da vice-governadora Mailza Assis que ccom ela se encontra atuando a menos de 7 (sete) meses pode ter conseguido a segunda nomeação de parentes no Estado do Acre, segundo publicações oriundas do Diário Oficial do Estado do Acre. Renan inclusive foi indicado Suplente de Senador, na chapa de Ney Amorim, candidato derrotado ao Senado por Mailza Assis.

Nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, aparece nomeado por Mailza Assis, Rayner Bitts de Lima Lima para cargo de confiança CACS-S3 do grupo de chefia e assessoramento, mesmo sobrenome de Renan Bitts que foi nomeado chefe de Gabinete e ordenador de despesa por Mailza.

Outro nomeado no mês de janeiro que supostamente é parente do todo poderoso de Mailza, foi nomeado para a Secretaria de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos cujo o nome é Rogério Biths de Lima. Segundo fontes que trabalham com a vice-governadora “os olhos dela brilham intensamente para o Agente de Polícia Civil e Líder Religioso Renam Bithis de Lima”, Assessor de extrema confiança.

Procurada a Vice-governadora Mailza Assis, se manteve em silêncio sobre os fatos.