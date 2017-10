“Nossas estradas estão entregues às baratas”, diz deputado Jairo Carvalho

Depois de ter afirmado na tribuna que o Deracre tem utilizado barro para tapar os buracos da estrada AC-40, a estrada de Plácido de Castro, o deputado Jairo Carvalho (PSD) comentou o acidente que aconteceu, próximo à torre da Vivo na AC-40, que deixou três mulheres feridas. Para o oposicionista, os reparos malfeitos na estrada estão colocando em risco a vida dos condutores.

“Ontem falei nesta tribuna do risco que os buracos tapados com barro oferecem aos condutores e para completar hoje fiquei sabendo de mais um acidente. Tapar os buracos com barro, isso é uma vergonha para o governador do Estado. Diziam que não tinham recursos por conta da BR-364, passou-se essa rodovia para o Dnit e mesmo assim o Deracre não tem feito a sua parte. Ô povo para fazer serviço malfeito. Isso é inaceitável. Deixo aqui a minha indignação por esse serviço”, afirmou.

O deputado seguiu afirmando que as estradas do Acre estão entregues às baratas. “Nossas estradas estão abandonadas pelo governo do Estado. A Estrada do Agricultor, que liga Acrelândia à BR-364, é um exemplo disso. A estrada Transacreana foi tomada pelo mato. O Deracre vive dizendo que não tem dinheiro para fazer ramal e que isso é de responsabilidade dos prefeitos, mas a verdade é que nem das estradas eles cuidam. Então o que é de responsabilidade deste governo mesmo? Peço que o diretor do Deracre levante da cadeira e vá andar nas nossas rodovias para ver o abandono das nossas estradas, elas estão entregues às baratas”, complementou.

Jairo Carvalho também falou sobre a falta de segurança no Acre. “Estamos vivendo no faroeste, o Acre está pior que o Iraque, estão matando gente todo dia. Seis horas da tarde o cidadão já se tranca em casa com medo da ação dos bandidos, isso é um absurdo. O Acre é um Estado pequeno, aqui não tem favela como no Rio de Janeiro e nós vivemos momentos de verdadeiro pânico. O que está faltando é governo, precisamos de mais investimentos na Segurança Pública. O cidadão vive pagando imposto de tudo e quando precisa do governador não é atendido”, disse.

Na Explicação Pessoal o parlamentar retornou à tribuna e parabenizou o senador Sérgio Petecão (PMDB) pelas emendas que tem destinado ao Vale do Juruá. Ele também ressaltou a união da oposição para ganhar as próximas eleições.

“Quero parabenizar a atuação do senador Petecão no interior do Acre, ele tem liberado emendas importantes para os municípios acreanos, principalmente para Cruzeiro do Sul. Um senador comprometido com o Acre e 100% popular. Quero reafirmar também o compromisso da oposição com o povo do Acre, nós estamos mais unidos do que nunca com o único propósito, o de tirar esse governo que já dura vinte anos. O povo já está cansado desse governo, a oposição está trabalhando diariamente em busca de um Acre melhor”, finalizou.

Mircléia Magalhães

Agência Aleac