Ney comemora apoio de deputado sem mandato e professora aliada de André Maia diz que foi traída

A velha política tenta a todo custo sobreviver no Quinari, onde os conchavos e negociatas segue as ventas do eleitor e parecem que estão ganhando os aplicativos de mensagens e redes sociais.

Ao anunciar o apoio do suplente de deputado André da Droga Vale a sua pré-candidatura, Ney, não checou a veracidade de seu escrito e chamou o ex-parlamentar de deputado. Droga Vale, pelo que consta dos registros do Tribunal Superior Eleitoral não consta como eleito nas últimas eleições.

Logo em seguida, após o anúncio, a professora Lucélia, defensora de primeira hora do Prefeito André Maia disse que havia sido traída pela decisão do cunhado que havia declarado apoio para o seu pré-candidato a Prefeito.

O clima de disputa de aquisição de supostas lideranças nos bastidores seguem ao todo vapor. A eleição do Quinari em 2020, requer atenção das autoridades eleitorais e policiais, no sentido de se coibir a prática de crimes de toda a sorte.