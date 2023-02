Nas mãos do Relator: Chapa Gladson e Mailza ainda correm riscos em ação ajuizada pelo PT

Quem pensava que estava tudo normal com a eleição do Governador Gladson Cameli e da Vice-governadora Mailza Assis pode esta enganado, é que a disputa eleitoral não acabou, ela se encontra a todo vapor no Tribunal Regional Eleitoral do Acre.



O Diretório do PT no Acre entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral com robustas provas de uso das estruturas do Estado do Acre para fins de captar eleitores visando a eleição de Gladson e Mailza, conforme informa em sua inicial a agremiação requerente.



Inicialmente a Ação Judicial apresentava vicíos que pareciam insanáveis, mesmo assim o Relator recebeu a peça acusatória e citou os acusados Gladson, Mailza e vários agentes públicos para apresentarem defesa, tendo eles realizado.



Ocorre que o Desembargador Laudivon Nogueira, relator do caso, mandou a chapa de Gladson se manifestar sobre o erro que impediria o julgamento da ação, tendo o PT 5 dias para corrigir o documento apresentado pelo seu advogado.



Os citados nessa reportagem não foram localizados para comentarem os fatos. O processo judicial eleitoral não corre em segredo de Justiça.