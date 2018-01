Naire Leite II vai receber etapa do programa de regularização fundiária

O Prefeito André Maia esteve nesta sexta feira (19/01), reunido com os moradores do bairro Naire Leite II com o objetivo de resolver os últimos detalhes para a entrega dos títulos definitivos dos imóveis daquele bairro.

Essas ações fazem parte do Programa de Regularização Fundiária realizado pelo Município em parceria com o Instituto de Terras do Acre – ITERACRE. O Setor de Cadastro através do Senhor Raimundo Jordão coordenou os trabalhos que aconteceram na Sede da Congregação da Igreja Assembleia de Deus Maranata no bairro Naire Leite. Detalhes como a entrega de documentação (RG e CPF); Contrato de Compra e Venda, etc.