Município teve terça-feira de assaltos em diversas localidades

Os dados confirmam que a paz dos moradores do Quinari permanece atormentada com o registro de pelo menos três assaltos na última terça-feira (24), quando através dos aplicativos espalhou-se as notícias dos crimes.

Em uma residência no bairro Jardim Botânico por volta das 5h da manhã meliantes levaram celulares, joias e insistiram no carro. A moradora, segundo informações não estava com a chave do veículo.

A representação do DETRAN-AC, no município também foi vítima dos meliantes. Um deles, entrou no prédio de cara limpa, abordou os atendentes e o segurança e conseguiu levar a arma do vigilante.

Não parou por aí. Na parte da noite uma lanchonete da cidade localizada no bairro João Rodrigues também foi vítima de tentativa de assalto, sendo este frustrado pelos proprietários da residência.