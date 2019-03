Município tem recursos bloqueados por falta de pagamento de precatórios

O município de Senador Guiomard terá de seus cofres bloqueados este mês R$ 72.804,32 (setenta e dois mil oitocentos e quatro reais e trinta e dois reais) pelo não pagamento de precatórios nos últimos quatro meses de 2018. A decisão da Presidente do TJAC manda sequestrar os valores direto da fonte, Fundo de Participação dos Municípios.

Tais valores já geram significativo impacto ao município. Nas redes sociais o prefeito explicou:

“Bloqueio de recursos do FPM para precatórios. Quero comunicar à população que a Justiça mandou bloquear mais de 72 mil reais das contas da Prefeitura. Trata-se de valores de precatórios junto ao Tribunal de Justiça que o senhor Prefeito afastado não vinha pagando o compromisso do município. Não há escolha, a saída é pagar. Faça o julgamento se é falta de vontade ou irresponsabilidade. Por isso sempre peço calma. O meu esforço, daqueles que me cercam e me ajudam é fazer o certo, o melhor e honrar cada munícipe”.