Munícipio realiza primeira feira de comercialização de peixes no mercado municipal

A Prefeitura de Senador Guiomard organizou para esse início de Semana Santa a 1ª Feira de Peixes do Quinari, no Mercado Municipal, envolvendo os piscicultores e suas cooperativas.

Os interessados podem comprar a pirapitinga, curimatã, pintado e o tambaqui. O quilo do peixe é de R$ 8,00 (oito reais). A feira, segundo o dirigente da Cooperpetrolina Jairo da Petrolina acontece de hoje (28) até amanhã (29).

A intenção da gestão municipal, segundo o Secretário de Agricultura é mostrar o potencial do município nessa área da produção, através da participação das Cooperativas Nutrax, Acrepeixes e da empresa Peixes da Amazônia.

O projeto conta ainda com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Loja Gazin e a Secretaria de Pequenos Negócios do Governo do Acre