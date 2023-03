Município intensifica combate a Dengue no Quinari

Durante todo o mês de Fevereiro, a secretaria de saúde juntamente com a secretaria de Obras intensificaram as ações contra a Dengue no município, e como as chuvas ainda não cessaram em março, o trabalho continua.

Os agentes de Endemias vão as ruas todos os dias de segunda a sexta-feira, entrando de casa em casa, verificando jarros, vasilhas, pneus e garrafas; os profissionais também realizam vistorias nos quintais e orientam os moradores.

Todos juntos contra a Dengue! Verifique e Limpe o seu quintal, abra as portas para esses profissionais.

SECOM/PMSG