Município informa que regularizou coleta do lixo doméstico

O município confirmou em sua página, através da Secretaria de Comunicação que a coleta do lixo vou a ser regularizado na última semana.

De acordo com a Prefeitura, desde dezembro do ano passado não havia retirada do lixo da cidade, fazendo pontos de acúmulos em vários bairros da cidade.

Além do lixo doméstico, deverá ser deflagrado uma operação voltada a retirada de entulhos e pontos de acúmulos em diversos bairros, ainda visível.

O Portal Quinari em dezembro denunciou o descaso por parte da administração. Naquele momento a oposição liderado pelo vereador Fabrício ameaçava ir na justiça para obrigar a continuidade dos serviços de limpeza.