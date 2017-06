Município e estado se unem durante formação para profissionais da educação especial

A Secretaria Municipal de Educação da administração André Maia (PSD) juntamente com Secretaria de Estado de Educação com o Núcleo de Ensino realizam nesta quarta-feira (21) formação para os Mediadores da Educação Especial, tendo como objetivo melhorar o trabalho desses profissionais nas comunidades.

A Secretária Márcia Silva juntamente com o coordenador do Núcleo Avany Brito se fizeram presentes na abertura enfatizando a importância da educação especial nas escolas do município e do estado.

“Quero enfatizar a parceria com o estado e dizer que o objetivo do nosso trabalho é uma só educação, e esse momento representa isso, a qualidade do ensino do nosso município”, disse a Secretária Márcia Silva.

A professora Bruna Carvalho coordenadora do ensino especial da SEMED salientou que mais de 60 profissionais entre professores de educação física, professor de AEE, brailista, interprete em libras e auxiliar educacional participa da formação, sendo considerado um marco na educação municipal.