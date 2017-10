Município convoca servidores do último concurso para posse

O Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (13) traz a convocação de novos servidores para o quadro efetivo do município de Senador Guiomard.

Constam da publicação oficial o chamamento do candidato Elissandro Franklin da Rocha para o cargo de enfermeiro, da Secretaria de Saúde, a candidata Antônia Francinete de Aguiar Albuquerque Morais, para exercer cargo de apoio administrativo (servente) na zona rural.

O prazo para a posse será de 30 dias a partir da publicação oficial. Os documentos aos convocados deverão ser entregues na Prefeitura, no horário de atendimento ao público.

A administração da municipal com isso visa sanar mediante os pedidos de exonerações o preenchimento de vagas, mediante as necessidades da municipalidade. O prazo de vencimento do concurso público 01 de 2015 acabará somente no ano de 2018, tendo em vista que a data conta a partir da homologação do resultado final.