Município contribuiu com o evento popular de carnaval

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA apoiou neste final de semana o evento Carnaseringueira realizado no domingo (03) na Seringueira do Miltão com a presença da equipe fazendo a conscientização, distribuição de informações e prestando apoio.

A atividade foi idealizada por Williane Novais e seu grupo de amigos, tendo procurado a Prefeitura Municipal e recebido o apoio do Prefeito Gilson Pessoa que determinou ajuda consoante a estrutura básica do município com licenciamento pelo setor competente, conscientização em saúde pela SEMSA e limpeza pela Secretaria de Obras – SEMOB.

A Secretária Juliana Regina de Paula esteve pessoalmente com sua equipe acompanhando os trabalhos e apoiando o movimento cultural em nome do Prefeito Pessoa. “Nosso prefeito orientou que prestássemos todo o apoio, e aqui estamos com a estrutura do município”, explicou a Secretária.