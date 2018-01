MPAC entrega novas instalações da Unidade Ministerial do Quinari

Como parte das atividades compostas no calendário de encerramento de gestão, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, entregou, nesta quarta-feira, 10, as novas instalações das Unidades Ministeriais das comarcas de Acrelândia e Senador Guiomard.

Com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos membros e servidores, bem como às pessoas que procuram a instituição, Oswaldo D’Albuquerque também inaugurou na tarde desta quarta-feira, 10, a Unidade Ministerial de Senador Guiomard, que passou a funcionar em novo endereço, na Avenida Castelo Branco, nº. 1.599, Bairro Centro.

São titulares da Unidade, os promotores de Justiça Walter Teixeira Filho e Eliane Misae kinoshita. Estiveram presentes no ato, o prefeito da cidade, André Maia, e representantes da DPE/AC, do Fórum de Justiça local, presidente da Câmara Municipal Gilson da Funerária e Polícia Militar. O promotor Walter Teixeira Filho parabenizou a atual gestão e destacou a atuação do MPAC no município.

“Ressalto a ousadia que nós, como membros e servidores, temos ao fazer nosso trabalho. Outras várias Unidades Ministeriais foram inauguradas nesta gestão. E esta é mais uma conquista. Estamos aqui de braços abertos para receber cada cidadão que se apresenta aqui para ser atendido. Parabéns ao procurador-geral de Justiça por todo trabalho realizado em sua gestão”, agradeceu o promotor de Justiça.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC

Fotos – Tiago Teles