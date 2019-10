Movimento de Mulheres realiza atividade nesta segunda-feira (30) no Quinari

O Centro do Quinari estará movimentado nesta segunda-feira (30) através da Ação Mulher que tem suas atividades contemplando Senador Guiomard e Rio Branco.

A Ação Mulher tem como objetivo incentivar a participação das mulheres na vida econômica, sustentável, política e sindical. Atualmente o grupo trabalha a confecção de artenasatos, comidas típicas, plantas, bordados, dentre outros.

A coordenadora Selma Vânia informou ao Portal Quinari que as atividades começam a partir das 8h da manhã em baixo da tenda da Secretaria de Pequenos Negócios com a comercialização de artesanatos, comidas e outros, se encerrando pela parte da tarde com uma caminhada pelo centro da cidade