Motoristas, monitores, conselheiros tutelares tem bondade do executivo e do legislativo em único dia

Os motoristas, monitores de ônibus e conselheiros tutelares tiveram a terça-feira, 14, feliz com a aprovação de bondades que vai de reajuste de salários, a inclusão no Plano de Cargos e redução de carga horária.

Um erro constante dos trâmites burocráticos deu posse para os profissionais motoristas com jornada de 40h semanais. No caso especifico destes profissionais, o plano consta que são 30 horas de trabalho, no entanto, não estavam inseridos em tabelas de progressões salariais do Plano de Cargos Carreiras e Remunerações – PCCR. Os monitores, categoria relevante no transporte escolar e de responsabilidade para com a vida dos alunos também não constavam do plano. O Prefeito André Maia em constante diálogo com a categoria, representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTEAC, através de sua dirigente a professora Duce Barbosa e os profissionais acordaram pela redução da carga horária dos motoristas, entrada no plano e inserção dos monitores na carreira dos profissionais de educação.

O conselheiros tutelares do município tiveram na legislatura passada uma redução brusca em suas remunerações. Um projeto do executivo foi enviado para a a Camara e aumentou o salário para mais de R$ 3.000,00 , sendo considerada como uma espécie de correção pelos vereadores que usaram a tribuna.

O processo legislativo de ambas as matérias deu entrada na Câmara Municipal, os prazos foram respeitados pelas comissões e os vereadores aprovaram por unanimidade as duas que segue para sanção do Prefeito.