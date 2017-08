Motoristas e monitores de ônibus serão inseridos no PCCR da educação

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia (PSD) e a Secretária Municipal de Educação professora Márcia Silva se reuniram na com os representantes dos motoristas e monitores de ônibus escolares acompanhados da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação professora Duce Barbosa para anunciar que incluirá a categoria no Plano de Cargos Carreiras e Remuneração – PCCR.

“É um momento de reconhecimento dessas duas importantes categorias, e eu quero pedir a ajuda de todos para a nossa gestão, pois somos servidores e trabalhamos para o município e devemos desenvolver nossas funções que muito zelo”, pediu o prefeito.

Após serem aprovados em concurso, mediante as necessidades da municipalidade, verificou-se a inexistência dos profissionais no referido plano e demonstrando total compromisso com a área educacional, o prefeito regulamentará as referidas funções.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professora Duce declarou que a inserção oficial dessa categoria representa um avanço, tendo em vista que os profissionais já atuam, estão na folha da educação, porém, ficaram fora do plano, sendo necessária uma nova atualização. “É um momento de vitória para a categoria dos monitores e motoristas, pois terão seus planos”, declarou.