Motorista desmente famigerados opositores do Quinari

Quando os vereadores que torcem contra o Quinari buscaram envergonhar o Motorista Mauricio Larceda, jamais imaginavam que o tiro sairia pela culatra e ficaria evidente o revanchismo contra o Prefeito Gilson Pessoa e seus assessores.

Fazendo denunciacao caluniosa, combatida pela Lei Penal, os vereadores acordaram o trabalhador e fizeram este ser conduzido ate a Delegacia de Flagrantes, no intuito de fazer o que eles nem sabem fazer, carnaval, com vontade de se tornarem visto, uma vez que passaram a maior parte do tempo escondidos.

Vejam a entrevista concedida pelo servidor nas redes da Prefeitura”