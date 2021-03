Morre servidora do Hospital Marilin Soares e Covid continua a preocupar

A morte da servidora do Hospital Ary Rodrigues Marilin Soares novamente volta a comover a população de Senador Guiomard. De acordo com nota do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre, o motivo da morte da servidora foi a Covid-19.

Na ocasião o Sintesac, chamou atenção da população, a adotar maiores cuidados, ressaltando o embate direto dos profissionais de saúde com o coronavírus, enfatizando a luta por vacinas para toda população.

Em nota, o Hospital declarou que a servidora tinha 33 anos de serviços prestados ao estado do Acre. A família Ary Rodrigues chora sua partida, mas é com lembranças boas da amiga, profissional e pessoa o quão você era e será em nossas memórias. Até logo nossa amiga fica com Deus.