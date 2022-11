Morre professora Olinda Carvalho, uma das grandes educadoras do Quinari

O Quinari perdeu uma das pioneiras da educação, nesta segunda-feira (31), a professora Olinda Carvalho que após relevantes serviços prestados se aposentou como professora Rede de Ensino do Quinari.



Olinda Carvalho atuou em várias escolas, com destaque para a Carlos Alberto e a Creche Mundo Mágico, no ensino infantil no bairro Democracia, sempre com seu jeito especial de bem com a vida e de dedicação pela educação.



A Prefeita Rosana Gomes emitiu uma nota de pesar. A senadora Mailza também o fez, ambas lamentando o falecimento da querida e eterna professora Olinda Carvalho. O Portal Quinari manifesta pesar aos familiares e amigos de Olinda, com quem mantemos profundo respeito.