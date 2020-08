Moradores em suas razões criticam serviço porco de André Maia e Secretário de Obras

Na tentativa de enganar o eleitor guiomarense, fazendo trabalhos em época de eleição, o Prefeito André Maia arrumou dinheiro público do contribuinte e trabalha como se o pleito fosse amanhã, em clara afronta a inteligência humana, tudo no afã de mostrar produtividade.

Ocorre que a genialidade dos administradores, sempre foram e estão sendo motivo de chacota, pois resta impossível fazer um serviço de boa qualidade e o que seria um grandioso tiro finda saindo pela culatra, posto a inteligência do eleitor e as redes sociais.

Ao realizar o tapa-buracos em uma rua localizada na região dos bairros Jardim Botânico, a engenharia do Secretário Billy Johnson se superou e resolveu criar uma estreita rua, apenas uma mão, deixando várias valas abertas.

Como o povo do Quinari não tem o nariz furado ao contrário e sabe que tudo não passa de obras eleitoreiras, não perdoou e resolveu se manifestar nas redes sociais. Desta vez, nenhum dos jovens que fizeram suas postagens tem ligação política, com nenhum dos grupos, o que demonstra a insatisfação geral com os serviços.