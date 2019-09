Moradora reclama de falta de médico no Hospital Ary Rodrigues

As dificuldades dos órgãos públicos nestes tempos de rede social ganharam cada vez mais o público, levando o cidadão no momento que vivencia as precariedades dos sistemas a postar e reclamar dos serviços, pouco importando o horário e quem é o responsável.

A cidadã Sandra Alves denunciou através de seu perfil no facebook em 19/09/2019, por volta das 22h a falta de médico no Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues em Senador Guiomard. Pelo que denota-se da postagem, a internauta esteve na unidade, em busca de atendimento o profissional ainda não havia chegado.

O Governador Gladson Cameli já fez severas críticas aos médicos, pedindo total empenho no atendimento à população. Ele enfatizou que os profissionais precisam serem responsáveis para bem atender a população, no entanto, há profissionais que estão pouco se lixando para o pedido do governo.

O espaço se encontra aberto para que a direção da unidade de saúde esclareça se a situação foi normalizada, ou se o profissional de saúde estava atendendo outra demanda emergencial.