Moradora avacalha serviço da Secretaria Municipal de Obras e diz que piorou a rua

A moradora da Rua Adalberto Sena, no bairro João Rodrigues, Lene Moraes não perdoou o serviço porco feito pela Secretaria Municipal de Obras, através do Secretário Dado Malaquias, nomeado pelo Prefeito André Maia.

“ Parabéns prefeito André Maia, e secretário pelo belo trabalho q fizeram hj aqui na nossa rua, ficou péssimo. 👏 👏 👏 👏 👏 , jogaram barro com concreto mais só piorou a situação, nem carro passa mais na rua . Esse trabalho foi feito hj” disse a Moradora em postagem de rede social.

Segundo a moradora, barro e concreto foram despejados no local e aumentou o grau de dificuldade de passagem pelas imediações de onde se acumula água no período de inverno. Ela recorreu para diversas autoridades no objetivo de ter o problema da comunidade resolvido.