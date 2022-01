Ministro Ciro destaca trabalho da senadora Mailza e reafirma apoio para reeleição

A senadora aproveitou e conversou sobre o cenário político do Acre e a construção da sua pré-candidatura ao Senado, onde Ciro reiterou seu apoio à reeleição de Mailza

A candidatura à reeleição da senadora Mailza tem o apoio presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira. Em reunião com a parlamentar nesta sexta-feira, 28, em Brasília, ele reforçou seu apoio em reconhecimento ao trabalho da senadora progressista pelo Acre e região.

“Uma alegria muito grande receber aqui na Casa Civil, no Palácio do Planalto minha grande senadora e amiga Mailza. Historicamente, uma das senadoras que mais apoia nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro. Quando ela vem à Brasília traz as reivindicações do povo do Acre, traz sua contribuição para o futuro do nosso país. Eu fico muito feliz senadora cada vez estar mais próximo da senhora e fica aqui a nossa homenagem ao povo do Acre por ter uma senadora tão séria e competente como a senadora Mailza”, disse Nogueira.

“Foi um encontro bastante positivo. O Ciro é um grande parceiro do Acre e reforçou seu compromisso mais uma vez. Nossa atuação conjunta do governo federal e o governador Gladson Cameli só traz benefícios para nosso estado e é claro para nosso povo acreano”, afirmou a senadora.

