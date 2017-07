Militância petista ainda é forte no Quinari e se faz presente em ato de apoio a Lula

Parte da militância do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, de Senador Guiomard ainda se orgulha de vestir as blusas vermelhas e ao lado das principais lideranças do partido no estado clicar fotos e postar no facebook.

O fato aconteceu no ato de apoio ao ex-presidente Lula, quando uma caravana saiu do município e foi em frente ao Palácio Rio Branco declarar que o presidente é vitima de suposta perseguição por parte do Juiz Federal Sérgio Moro.

Nas imagens compartilhadas pelo professor Michael Oliveira, aparece vários militantes ao lado do Prefeito da capital Marcus Alexandre e do Senador Jorge Viana.

A vereadora Cláudia Lima (PT) uma das parlamentares que leva consigo a essência do petismo, se fez presente e aparece nas fotos ao lado dos companheiros.