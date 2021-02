Microempresário é mais uma vítima da Covid-19 no Quinari

O microempresário Francisco Jônatas Meireles da Silva (conhecido como Balú) é mais uma vítima por complicações da Covid-19 em Senador Guiomard.



O falecimento foi confirmado pela família no domingo (21), tendo chocado os moradores no município. A Prefeitura emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do comerciante.



Balú, como era carinhosamente conhecido sempre trabalhou e teve boas relações com todos. Ele deu entrada no hospital ainda com problemas respiratórios, logo em seguida a situação se agravou.