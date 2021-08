Mesmo com pandemia, alguns vereadores querem sessão presencial para posse

Quando se acredita na impunidade e no desrespeito as instituições, em virtude do mandato de vereador, não de se esperar boa coisa de alguns representantes eleitos pelo voto popular.



Ao apresentar uma Nota Técnica assinada pela Procuradora de Justiça Katia Rejane de Araújo, aos vereadores em uma reunião, na qual se orienta a não realização da posse de forma presencial, alguns vereadores eleitos no último pleito, resolveram colocar a recomendação da Procuradora sobre votação e mesmo com as recomendações de medidas sanitárias, realizarem a sessão no modo presencial.



A Mesa Diretora da Câmara, em respeito a recomendação do MPE/AC, preparou os atos para acontecerem de modo virtual, só que o medo de serem traídos, os pretensos candidatos a mesa diretora, querem de todas as formas realizarem a sessão de forma presencial.