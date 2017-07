Mesa Diretora da Câmara participa do seminário “O Poder Legislativo e os Desafios da Administração Pública”

A Associação das Câmaras Municipais realiza seminário sobre administração pública e conta com diversas autoridades de todo o Estado do Acre, dentre elas, a governadora em exercício, Nazareth Araújo, o prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, o presidente da Aleac Ney Amorim, como também vereadores e presidentes municipais.

“Como presidente da Associação das Câmaras do Estado do Acre – ACEACRE acredito que o seminário é fundamental para que os vereadores possam tirar suas dúvidas no papel legislativo, bem como adquirir novos conhecimentos, e assim, servir a população de seus municípios”, afirma Manuel Marcos.

A Câmara Municipal de Senador Guiomard foi representada pelo presidente Gilson da Funerária (PP) e a vereadora Cláudia Lima (PT). Ambos consideraram o evento de extrema importância para os trabalhos no legislativo municipal e informaram que irão reunir os veres para transmitir os conhecimentos.

Texto da CMSG e fotos cedidas