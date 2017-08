Mesa da Câmara melhora assentos do auditório e do plenário do legislativo

A mesa diretora da Câmara dos Vereadores através do presidente Gilson da Funerária (PP) e da primeira Secretária Cláudia Lima (PT) anunciaram essa semana que cortaram inúmeros gastos e os frutos já começam a aparecer como a reforma das cadeiras de todo o auditório e também do plenário onde os vereadores se reúnem.



Além desses investimentos, a Câmara em seis meses de gestão da atual mesa diretora criou um site hospedado em www.senadorguiomard.ac.leg.br aderiu as redes sociais com transmissão ao vivo das sessões e vem melhorando a sua atuação na questão jurídica e na criação de leis de interesse público.

O auditório da Câmara sempre tem sido usado para reuniões, seminários e outros eventos públicos. Fato que segundo a mesa justifica um ambiente adequado para receber a população, que prestigiam a casa legislativa. Além desses investimentos, equipamentos como impressoras e computadores estão sendo comprados para melhorar a atividade legislativa.

Gilson disse que é preciso fazer mais. “Vocês estão vendo os frutos, pois o orçamento da Câmara é pequeno, nós temos um gasto de pessoal grande, e só com as economias foi possível fazer esse trabalho de melhorias dos assentos da população que nos assiste aqui e dos nossos vereadores”, explica.

A primeira secretária ressalta que o dinheiro do legislativo é para subsidiar o parlamento e com transparência a atual mesa diretora vem trabalhando. “Não sei se no passado isso era feito, agora no presente, nós estamos fazendo e vamos fazer muito mais”, finaliza.