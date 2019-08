Melhora qualidade da merenda escolar na gestão do Prefeito Gilson da Funerária

Secretário ressalta que todo o acompanhamento é realizado no objetivo de prestar um serviço de qualidade para a clientela da educação básica.

O município de Senador Guiomard através da Secretaria Municipal de Educação investe na qualidade da merenda escolar da rede básica de ensino.

Merenda de qualidade, como acompanhamento de nutricionista vem sendo servido para as crianças que aprovam a qualidade da merenda escolar.

O Secretário Carlos Afonso Martins de Lima enfatiza que a prioridade do atual Prefeito Gilson é fazer uma distribuição eficiente e com a parceria das unidades de ensino. Ele ainda destaca que há maior rigor na distribuição da merenda. O Prefeito por seu turno enfatiza sua preocupação com as escolas.