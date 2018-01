Comunicado

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Senador Guiomard comunica aos senhores pais ou responsáveis de crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram abertas as matrículas nas escolas municipais do dia 08 ao dia 19 de janeiro, no horário de 8h as 11h e das 14h às 17h.

Procure a unidade de ensino mais próxima da sua casa.

Faça a matrícula.

